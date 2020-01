Lega e Sardine si contendono la piazza a Bibbiano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Costanza Tosi É braccio di ferra tra Lega e Sardine, che si litigano la stessa piazza a Bibbiano, il comune al centro dell’inchiesta “Angeli e Demoni” L’avevano presa larga, le Sardine. Partite da Bologna sotto la finta maschera del movimento giovanile che lotta contro la politica populista, in un batter d’occhio i banchi capitanati da Mattia Santori, pressati dai media, hanno svelato la loro identità. Palesati come i peggiori nemici del leder della Lega, Matteo Salvini, hanno battuto le piazze italiane sotto lo slogan di "un’Italia che non si Lega". Un pressing sfrontato che oggi, a pochi giorni dal voto in Emilia, si fa sempre più pesante. Tanto da annunciare uno scontro, testa-testa, a Bibbiano. Il paese in provincia di Reggio Emilia balzato alle cronache perché palcoscenico degli scandali sugli affidi e scelto come tappa di una delle ultime date scelte da Salvini per ... Leggi la notizia su ilgiornale

