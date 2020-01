Left 4 Dead 3 potrebbe essere prodotto per la realtà virtuale secondo un leak (Di giovedì 16 gennaio 2020) Left 4 Dead 3 potrebbe essere in via di sviluppo ed il titolo sarebbe destinato alla realtà virtuale, almeno secondo i recenti rumor.Valve News Network, la stessa fonte che ha fatto trapelare lo screenshot di Half-Life: Alyx, ha pubblicato un nuovo video che approfondisce Left 4 Dead. Il creatore di contenuti di YouTube ha affermato che la terza voce dell'enorme sparatutto zombie era inizialmente in fase di sviluppo "alla fine del 2011 o all'inizio del 2012", prima che Valve bocciasse il progetto all'inizio del 2017. Tuttavia, l'hype per Half-Life: Alyx, descritto come titolo di punta per lo sviluppatore, avrebbe fatto cambiare idea all'azienda.Valve quindi sarebbe intenzionata a tirar fuori lo sviluppo di Left 4 Dead 3. Il creatore del video dichiara: "Ho la conferma che ci sono stati alcuni importanti incontri che hanno avuto luogo quasi immediatamente dopo il trailer di Half-Life: ... Leggi la notizia su eurogamer

