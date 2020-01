Il sogno di Jennifer Lopez? «Vivere in un paesino in Italia, mangiare pane e marmellata» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Jennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez è una straordinaria 50enne da record. Cantante, attrice, ballerina, produttrice, imprenditrice e potremmo continuare così all’infinito. Ha una stella sulla Walk of fame, ha vinto svariati premi alla carriera, ha pubblicato 10 album di grande successo, è stata eletta «più bella al mondo», oltre che tra le più potenti. Lato privato, ha tre divorzi alle spalle, due ... Leggi la notizia su vanityfair

Agenzia_Ansa : Il sogno di Jennifer Lopez: 'Vivere in Italia e mangiare pane' @JLo - novasocialnews : Il sogno di Jennifer Lopez? «Vivere in un paesino in Italia, mangiare pane e marmellata» #novasocialnews… - Noovyis : (Jennifer Lopez svela il suo sogno segreto: “Vivere in un paesino in Italia, andare in bicicletta e mangiare il pan… -