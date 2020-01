Horizon: Zero Dawn su PC è praticamente ufficiale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da ormai alcuni mesi se ne parlava con la diffusione di rumor progressivamente sempre più credibili ma ora arriva la stoccata decisiva, quella che sfiora l'ufficialità. Horizon: Zero Dawn starebbe per arrivare su PC.L'esclusiva PS4 sviluppata da Guerrilla Games è al centro di un report del sempre molto affidabile Jason Schreier di Kotaku, che ha ottenuto la soffiata da delle fonti che hanno preferito rimanere anonime ma che a quanto pare vengono considerate molto credibili. Al momento possediamo anche una finestra di lancio molto generica: il 2020. Se Horizon: Zero Dawn dovesse effettivamente sbarcare su PC si tratterebbe di un segnale davvero notevole da parte di Sony, un'apertura verso il mondo PC che potrebbe rivoluzionare la prossima generazione di console e il concetto stesso di esclusiva PlayStation.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

