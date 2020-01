Grande Fratello Vip, volta un termine omofobo durante la notte: “I fro*i” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Possiamo tranquillamente dire che ieri non è stato il giorno fortunato di Fernanda Lessa. Dopo la polemica per essersi riferita a Licia Nunez chiamandola “quella lesbica”, nella notte la modella si è lasciata scappare un termine omofobo. Stando alla ricostruzione di molti utenti di Instagram e Twitter, la concorrente stava parlando con Andrea Montovoli di una famosa in spiaggia in Brasile frequentata da ragazzi gay e pare abbia detto: “Ci sono tanti fr**i“. Sembra anche che la Lessa si sia accorta subito del termine volgare e che abbia espresso la paura di una punizione del GF, visto la squalifica di Salvo per le frasi sessiste. Sapete quanto io odi termini come “fr**io”, “finocc**o” e quanto non sia d’accordo con il loro utilizzo anche all’interno della comunità LGBT, però prima di fare un processo a Fernanda aspetterei i ... Leggi la notizia su bitchyf

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -