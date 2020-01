GF VIP, Barbara Alberti su Paola Caruso: “Neanche con una forchetta” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paola Caruso è entrata nella casa del Gf Vip per chiarirsi con Ivan Gonzalez, l’ex tronista con il quale aveva avuto una liaison a Supervivientes in Spagna. Al popolo del web non è però sfuggito l’attacco sferrato alla ex Bonas di Avanti un altro da parte di Barbara Alberti. Il modello, stanco degli attacchi della bionda soubrette, ha ammesso di aver conosciuto Paola durante l’Isola dei Famosi in versione spagnola. Dopo aver dichiarato di non provare per lei attrazione fisica né caratteriale, ecco che è partito il commento della scrittrice 76enne. Gf Vip: i social contro la Alberti La Alberti ha dunque esordito con una frase che ha dato vita a parecchio scalpore: “Neanche con una forchetta una donna così”. La dose è stata poi rinforzata da Pupo, che dallo studio del Gf Vip ha precisato: “Una così, che non sta mai zitta, non la toccherei nemmeno io”. A ... Leggi la notizia su notizie

