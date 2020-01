«Gf Vip 4»: Adriana Volpe e quella clausola della Rai sulla gravidanza (Di giovedì 16 gennaio 2020) Adriana VolpeL’Italia non è un Paese per mamme, specie in un’azienda come la Rai. Ce lo aveva rivelato la giornalista e conduttrice Lisa Marzoli che, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, disse che il servizio pubblico sembra, in qualche maniera, stroncare sul nascere il desiderio di maternità di chiunque sia sotto contratto. Un’accusa forte che trova eco grazie alle dichiarazioni di Adriana Volpe che, durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip, parla per la prima volta della paura di perdere il posto il lavoro che ha provato al momento della nascita della sua piccola Giselle: «Non è stato facile per tanti motivi. Molte volte, anche sul lavoro, non ti aiutano a essere o diventare madre». https://twitter.com/LorenzoRossi91/status/1217568408247701512 «Mia figlia è nata nel 2011, e le cose sono cambiate solo nel 2012. ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : «Gf Vip 4»: Adriana Volpe e quella clausola della Rai sulla gravidanza - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe attacca la Rai: «Licenziavano le donne in caso di gravidanza» - andreapalazzo2 : RT @MarioManca: #GfVip: #AdrianaVolpe e quella clausola della Rai sulla gravidanza -