Fca conferma discussioni con Foxconn (Di venerdì 17 gennaio 2020) Torino, 17 gen. (Adnkronos) – conferma di avere in corso discussioni con Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. (Foxconn) in merito alla possibile costituzione di una joint venture paritetica per lo sviluppo e la produzione in Cina di veicoli elettrici di nuova generazione e l’ingresso nel business IoV (Internet of Vehicles). E’ quanto si legge in una nota del gruppo. “La collaborazione proposta, inizialmente focalizzata sul mercato cinese, consentirebbe alle parti – sottolinea Fca – di unire le capacità di due affermati leader mondiali nell’ambito della progettazione automobilistica, dell’ingegneria, della produzione e della tecnologia mobile software, per concentrarsi sul crescente mercato dei veicoli elettrici a batteria. Le parti sono in procinto di firmare un accordo preliminare che disciplinerà le ulteriori discussioni intese al ... Leggi la notizia su ildenaro

