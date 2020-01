Di Maio detta la linea. Sulla Libia l’unica strada è il cessate il fuoco. Informativa del ministro alle Camere. Decisiva sarà la Conferenza di Berlino (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Italia non interverrà militarmente in Libia ma, invece, lavorerà per la stabilizzazione pacifica dell’area. Questo il cuore del messaggio lanciato ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell’Informativa al Senato, dettando quella che dovrebbe essere la linea diplomatica del governo nei principali fronti internazionali. “L’Italia – ha detto non a caso il titolare della Farnesina – non intende intervenire militarmente nel conflitto libico” e sostiene “con convinzione il processo di Berlino, al momento l’unica strada percorribile”. A quasi due settimane dal raid americano che ha ucciso il generale Qassem Soleimani, dopo il quale gli è stato chiesto di riferire urgentemente in Aula per aggiornare il Parlamento Sulla situazione delle missioni militari italiane all’estero, Di Maio non ha tentennamenti. E lancia anche un messaggio agli alleati all’esecutivo: “Sulle ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Di Maio detta la linea. Sulla Libia l’unica strada è il cessate il fuoco. Informativa del ministro alle Camere.… - Mirko_Paolessi : @GiuseppeConteIT @RTErdogan Finché non c'erano gli incontri il problema era che, a detta di tanti, a causa di Conte… - alessandrop543 : @eziomauro @repubblica È inutile! Di Maio vuole apparire come un grande 'diplomatico' in vista elezioni Emilia! Ma… -