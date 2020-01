Cuneo fiscale, ipotesi bonus Renzi a 100 euro. Ai sindacati non dispiace (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ai sindacati non dispiace la rimodulazione fiscale a cui sta lavorando il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che dovrebbe portare fino a 100 euro il cosiddetto bonus Renzi. In vista dell’incontro di domani a Palazzo Chigi con le parti sociali sulla riduzione del Cuneo, dalle parti della Cgil traspira un cauto ottimismo, fermo restando che ai sindacati preme soprattutto l’altro binario dell’intervento sulla tassazione Irpef che il Governo Conte sta portando avanti: la riformulazione delle aliquote. Una partita molto più corposa a cui si penserà dopo, perché al momento l’attenzione è tutta rivolta all’intervento sul bonus fiscale del Governo Renzi che dovrà assorbire i tre miliardi previsti dalla legge di Bilancio sul Cuneo fiscale. L’altro ieri Gualtieri ha visto il viceministro Laura Castelli (M5S) - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Mov5Stelle : Grazie ai 3 miliardi stanziati per il taglio del cuneo fiscale, tutti i lavoratori vedranno aumentare la propria re… - CatalfoNunzia : Una delle colonne portanti della legge di Bilancio è il taglio del cuneo fiscale, grazie al quale milioni di lavora… - Confindustria : La riduzione del cuneo fiscale è necessaria ma non sufficiente. Per far ripartire l’economia c’è bisogno di un mass… -