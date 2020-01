Congedo parentale, si studia un ampliamento a sei mesi: uno sarà per i neopapà (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un allungamento del Congedo obbligatorio dopo la nascita di un figlio, da cinque a sei mesi, consentendo al papà di non andare al lavoro per uno mese intero. È la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi (Pd) a parlare di una proposta alla studio del governo che ha iniziato mettere a punto un nuovo intervento in favore delle famiglie con l’intento di a conciliare i tempi della vita tra casa e lavoro. L’esecutivo Conte ha già previsto alcuni interventi il governo con la manovra che, ad esempio, ha aumentato i giorni di permesso alla nascita di un figlio da 5 a 7 giorni per i neopapà. Le novità per la famiglia nell’ultima legge di Bilancio sono state tre: il contributo alla spesa dell’asilo nido che può arrivare fino a 3mila euro, un bonus di 400 euro per l’acquisto di latte artificiale, limitato però alle mamme che hanno specifiche patologie e non possono allattare, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

