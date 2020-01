Chi l’ha visto, morta per overdose ma l’ex avrebbe minacciato la madre: “Uccido anche te” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo quanto riferito dalla donna, nonostante la morte della figlia sia stata catalogata come overdose, il sospetto è che ci sia qualcosa di non chiaro. La giovane Selene Barbuscia è stata trovata morta in un palazzo in pessime condizioni di Olbia. Chi l’ha visto? ripercorre la sua vicenda, mentre la mamma non si rassegna: secondo lei … L'articolo Chi l’ha visto, morta per overdose ma l’ex avrebbe minacciato la madre: “Uccido anche te” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

