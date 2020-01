Barbara D’Urso | la scollatura esagerata manda il web in tilt

“Non mi toccare - mi viene il nervoso”. Barbara D’Urso - il suo giovane ospite la mette in imbarazzo in diretta tv : Alla fine la tv trash di Barbara D’Urso ha fatto diventare celebre persino quel ragazzino che è diventato famoso sul web con la celebre frase: “Godo come un riccio”. Esatto, proprio lui: Il Biondo Matty alla fine è finito dalla D’Urso. Se qualcuno glielo avesse detto lo scorso luglio, quando cominciò fare videoclip su YouTube per commentare le gesta della sua squadra del cuore, il Napoli, sicuramente non ci avrebbe creduto, avrebbe utilizzato ...

Concorrente del GF Vip parla di Barbara D’Urso e delle sue luci : Appena finita la terza puntata del Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha nominato una nota conduttrice Rai e Rita Rusic ha fatto lo stesso, ma con una delle regine di Mediaset. Mentre parlava di bellezza e di come all’interno del GF i vip possano spesso non apparire al loro meglio, la nota produttrice ha fatto un paragone tirando in ballo Barbara d’Urso e le sue luci. “Ma poi conta fino un certo punto. Prendi anche Barbara ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso su Luigi Mario Favoloso : “Sta bene e non è in Italia” : Nella puntata di “Pomeriggio 5” di questo Pomeriggio, Barbara D’Urso ha dato importanti aggiornamenti relativi alla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Nuovi importanti aggiornamenti sono stati dati da Barbara D’Urso, questo Pomeriggio, durante “Pomeriggio 5”, in merito alla presunta scomparsa di Luigi Mario Favoloso, avvenuta diciotto giorni fa. La conduttrice ha raccontato che Luigi ...

Svolta sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso : ha telefonato a Barbara D’Urso : Luigi Mario Favoloso, un aggiornamento sulla scomparsa dell’ex gieffino arriva in diretta, a Pomeriggio Cinque. Favoloso, anticipa Barbara D’Urso in apertura di puntata, ha finalmente rotto il silenzio dopo 18 giorni. Ricordiamo infatti che è sparito il 29 dicembre scorso ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del 6 gennaio dopo l’appello su Facebook dell’amico e fotografo Alex Fiumara. “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da ...

Il Biondo Matty da Barbara D’Urso : “Manteniamo le distanze” : Il Biondo Matty, solo 11 anni nativo di Angri, ha conquistato tutti sul web con il suo filosofeggiare e i suoi tormentoni: "Godo come un riccio". Nella puntata del 15 gennaio 2020, Barbara D'Urso lo ha ospitato a "Pomeriggio Cinque" innescando i suoi tormentoni: "Tutti dicono che sembro avere 60 anni perché dò i consigli giusti".Continua a leggere

Barbara D’Urso - seno fuori e ‘strizzato’. Selfie bollente è dire poco : Per qualche ora Barbara D’Urso era riuscita a ‘fregare’ tutti su Instagram. La conduttrice Mediaset, uno dei volti più amati e discussi di Canale 5, aveva fatto credere di essersi fidanzata. Il suo pubblico sa bene che è single da tanto tempo ma quando tra le sue Storie sono apparse le immagini di una cena romantica e di un anello il gossip è esploso all’istante. Nelle clip, del cavaliere in compagnia di Carmelita si intravedevano solo le mani ...

Barbara D’Urso dà lezioni di napoletano a Silvia Toffanin : “Salutame a soreta” : Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 11 gennaio, Barbara D'Urso, ospite di Silvia Toffanin, ha voluto dare lezioni di napoletano alla padrona di casa. La D'Urso ha quindi spiegato alla Toffanin come pronunciare la frase "Salutame a soreta", per porre fine a una discussione con l'interlocutore.Continua a leggere

Barbara D’Urso Nei Guai - Ecco Cosa è Successo! : Barbara D’Urso è finita di nuovo nei Guai a causa delle sue trasmissioni. La celebre conduttrice Mediaset ha subito un richiamo dal comitato d’applicazione del Codice Media e Minori per ciò che è successo all’interno della sua trasmissione. Ecco nel dettaglio Cosa è successo. Barbara D’Urso è una delle conduttrici Mediaset più note e apprezzate, su Canale 5 infatti conduce ben 3 format: Domenica Live, Pomeriggio 5 e ...

Barbara D’Urso Instagram - decolletè strizzato nell’abito e neo in vista : «Che bombe» : O la si odia o la si ama alla follia. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, conduttrice di tre programmi forti in onda su Canale 5 – Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la D’Urso – che un recente sondaggio de Il Corriere della Sera ha incoronato personaggio tv più significativo del decennio 2009-2019. La presentatrice, che ha trascorso le vacanze natalizie a Dubai, negli Emirati Arabi, ha superato 24 colleghi, ottenendo il 47,8 per cento ...

Barbara D’Urso esplosiva : rossetto rosso sensuale e provocante [FOTO] : Barbara d’Urso splende di luce propria! Nell’ultima fotografia pubblicata sul suo profilo social Carmelita è davvero meravigliosa: rossetto rosso, piega e make up impeccabili. Una donna con la D maiuscola. E’ una delle regine di Mediaset, ospite fisso nelle case degli italiani tra “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e l’ultimo format seguitissimo “Live – Non è la d’Urso”. Amatissima dagli italiani per le sue tipiche espressioni ...