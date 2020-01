Amadeus risponde alle accuse di sessismo del web: ecco le sue parole (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amadeus, prossimo presentatore del Festival di Sanremo 2020, risponde alle accuse provenienti dal web per le parole usate nei confronti di Francesca Sofia Novello. La fidanzata di Valentino Rossi, infatti, sarà una delle vallette che affiancheranno Amadeus durante il Festival, ma le parole che il conduttore ha utilizzato per presentarla non sono state gradite dal pubblico. In poche ore il mattatore si è ritrovato sommerso da una valanga di polemiche. Polemiche alle quali Amadeus ha voluto rispondere all’ANSA: Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel “passo indietro” si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto “cavalcare” tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di ... Leggi la notizia su trendit

