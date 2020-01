Amadeus non è sessista: su Francesca Sofia Novello non c’è altro da dire (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è nato sotto il segno delle polemiche. L’ultima, in ordine di arrivo, riguarda le parole utilizzate da Amadeus in conferenza stampa per presentare Francesca Sofia Novello, una delle dieci donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. “Una modella, una ragazza bellissima (…) Francesca è una, come dire, una sorta di scommessa personale perché a volte non per forza devi conoscere. Ero curioso (di, ndr) questa ragazza molto bella. Sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo intanto la bellezza e la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. “Molto bella” e “stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”: ecco le due espressioni che hanno fatto balzare i benpensanti dalla poltrona, scatenando un putiferio sui social, che – indignati – propongono di ... Leggi la notizia su notizie

