Abruzzo, caos sulla Statale 16: "Gravi danni all'economia" (Di giovedì 16 gennaio 2020) SS16 invasa dai tir a causa dell'interdizione ai mezzi pesanti del tratto dell'A14 compreso tra i caselli di Città Sant'Angelo-Pescara Nord e Atri-Pineto: "La situazione sta diventando insostenibile" Luca Sablone autostrada A14 tir  Luoghi: Pescara Leggi la notizia su ilgiornale

lega_abruzzo : ?? CAOS AUTOSTRADA A14 > Massimo Casanova (Europarlamentare Lega): 'Ora i danni vanno compensati, i cittadini non po… - infoitinterno : Autostrade, caos in Abruzzo. Mezzi pesanti dirottati sulla A25 - lega_abruzzo : ++ ?? CAOS A14, IN ABRUZZO TRAFFICO PARALIZZATO ++ SI registrano file di TIR incolonnati per 9 km in attesa di imme… -