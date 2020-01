Un dibattito più importante degli altri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I candidati del Partito Democratico statunitense si sono confrontati per l'ultima volta prima dell'inizio delle primarie, e c'è stata un'accesa discussione tra Sanders e Warren Leggi la notizia su ilpost

dellorco85 : In Italia il dibattito è fermo. Eppure ricordo che sulla piattaforma Rousseau, 2 anni fa, gli iscritti votarono sul… - Europarl_IT : Il Parlamento europeo chiede azioni più incisive per ridurre il divario salariale di genere ???? nell'UE. Oggi il dib… - Mov5Stelle : Non è accettabile che in merito ai focolai di questi giorni qualcuno tenti di polarizzare il dibattito pubblico int… -