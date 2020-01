Sicilia, trovato morto un altro sub: è il terzo in due settimane (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un altro sub, il terzo dal 31 dicembre, è stato trovato morto in Sicilia, in contrada Ginestra a Termini Imerese. Gli altri due morti, non identificati, erano stati trovati a Cefalù e Castel di Tusa. Le morti potrebbero essere collegate con il ritrovamento di alcuni carichi di hashish sulle spiagge dell’isola. Leggi la notizia su fanpage

