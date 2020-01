Secchione limona con una Pupa fidanzata (quasi sposata) – il video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alla fine è successo l’impensabile: un Secchione ha limonato una Pupa. Nella puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione (e viceversa), le ragazze hanno deciso se tenere o cambiare i loro partner e ovviamente sono scoppiate tutte le coppie. Carlotta ha abbandonato De Benedetti e poco dopo l’ha anche offeso accusandolo di sbavare dietro a Stella Manente e ad altre pupe. “Lui è un viscido, gli piace Stella, ma lei non ci farà nulla. Ci prova con un po’ tutte, ma rimarrà a secco quello sfigato. Perché lui è solo uno sfigato, non è vero che era preso da me, ha mentito”. In realtà il latinista non ha preso un palo e la sera stessa dello sfogo di Carlotta ha limonato con una delle pupe. De Benedetti era sul letto di Stella e dopo qualche abbraccio è scattato il limone. La vera bomba però è arrivata quando Paolo Ruffini ha chiesto spiegazioni al Secchione e ... Leggi la notizia su bitchyf

delirauhl : Non sto seguendo la pupa e il secchione ma ho visto il video di stella m*nente che limona con uno ma questa ce la fa a farcela? - ehiimcaro : la Demente su Carlotta: “non è una persona di qualità” sempre la Demente: si dichiara fidanzata/ quasi sposata al… - CristinaPlevani : ?????? anvedi il Secchione come limona duro. Sa di essere bellino il ragazzo, ha il fringuello birichino #lapupaeilsecchione -