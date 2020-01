Repubblica, allarme bomba in redazione: aggiornamenti sospesi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella redazione di ‘Repubblica’ c’è stato un allarme bomba: sospesi tutti gli aggiornamenti del giornale. Le ultime Attimi di terrore nella redazione di Roma del quotidiano ‘La Repubblica‘, dove è stato lanciato un allarme bomba. Il sito ha dovuto sospendere momentaneamente tutti gli aggiornamenti. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati sul fatto appena … L'articolo Repubblica, allarme bomba in redazione: aggiornamenti sospesi proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

