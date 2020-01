Previsioni Meteo Toscana: nel weekend cielo nuvoloso con piogge sparse (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 19 gennaio. Oggi molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con possibilità di deboli piogge sul nord-ovest, in particolare sui rilievi (nevischio oltre i 1400 metri). Poco nuvoloso sulle zone meridionali con addensamenti nel pomeriggio. Venti: deboli variabili nell’interno, dai quadranti meridionali sulla costa. Mari: poco mossi o localmente mossi sul settore settentrionale. Temperature: in lieve aumento. Domani parzialmente nuvoloso o velato con locali addensamenti sulla costa e sulle zone settentrionali Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo. Venerdì 17 poco nuvoloso in mattinata con locali banchi di nebbia nelle pianure ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

