Papa Francesco e Ratzinger, Pierluigi Consorti: "Serve un chiarimento canonico" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La storia dei due Papi va chiarita. "Il tema necessita di un chiarimento linguistico. Il Pontefice è uno ed è quello in carica, Francesco", spiega il professor Pierluigi Consorti, ordinario di Diritto canonico all'Università di Pisa e presidente dei canonisti degli atenei italiani, in una intervista Leggi la notizia su liberoquotidiano

