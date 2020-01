Palomonte: dieci comuni del Cratere senza servizi sociali dal primo gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa)- dieci comuni della Valle del Sele e Tanagro da 15 giorni senza servizi sociali. È la situazione in cui versano i comuni del Consorzio Sociale Agorà S10 (ex Piano di Zona S3 ex S10): Palomonte (comune capofila), Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, Santomenna, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte e Valva. Una situazione gravissima che si protrae dall’1 gennaio e cioè dal giorno successivo alla scadenza dei nove contratti di lavoro dei dipendenti del Consorzio tra cui assistenti sociali, psicologi, legale, operatori e progettista, ecc. Lavoratori che attendono la stabilizzazione da ben due anni durante i quali i comuni dell’ex Piano di Zona di Palomonte si sono associati sottoforma di Consorzio, quest’ultimo costuitosi ufficialmente a maggio dello scorso anno. servizi sociali di assistenza erogati alle ... Leggi la notizia su anteprima24

