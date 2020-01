Niccolò cade dalla sedia a rotelle per colpa di una buca: morto a 21 anni per arresto cardiaco. La Procura indaga per omicidio colposo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Niccolò Bizzarri, 21 anni, era appena uscito dall' Università quando, per colpa di una buca, la sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato e... Leggi la notizia su leggo

