Metro Manzoni | 27enne salvata da suicidio

Roma – Tentato suicidio all'interno della stazione della linea A della Metro Manzoni di Roma. L'episodio si e' verificato alle 15 circa. Dalle prime informazioni assunte dagli agenti della Polizia di Roma Capitale del I gruppo, alcune persone, presenti in banchina, sono intervenute per impedire ad ragazza di nazionalita' rumena, che era scesa sui binari, di finire sotto il treno in arrivo. La giovane, di 27 anni, e' stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata all'ospedale San Giovanni.

