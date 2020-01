Lutto nel napoletano: scompare la nota imprenditrice alberghiera (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Lutto nel mondo degli albergatori napoletani è scomparsa Emma Naldi proprietaria degli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano. Erede della storica famiglia di albergatori partenopei. Impegnata anche nel sociale, supportava i bambini in difficoltà con la Fondazione “Don Guanella-Fernande” di Miano. Oggi si celebreranno i funerali alle ore 10 e 30 nella Parrocchia del Corpus Christi e Regina del Rosario in via Manzoni 225. L'articolo Lutto nel napoletano: scompare la nota imprenditrice alberghiera proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

