LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: 26-20, dopo un quarto otto punti di Michele Vitali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-24 Arriva fino in fondo Cel, buon momento per Torun. 29-22 1/2 Cel. Gentile prova a non concedere la linea di fondo a Cel, lui risponde andando a guadagnarsi altri due tiri liberi. 29-21 1/2 Cel. Pierre commette fallo sul tiro di Cel, che va in lunetta. 29-20 Riparte con la tripla Stefano Gentile dall’angolo! Mentre sta per iniziare il secondo quarto, ricordiamo che non è della partita, per Torun, Kyle Weaver. TOP SCORER – Sassari: Vitali 8; Torun: Aminu 6 Non riesce il buzzer beater da metà campo di Stefano Gentile, finisce il primo quarto con il punteggio di 26-20 in favore della Dinamo. 26-20 JERRELLS! La tripla a 20″ dalla chiusura del quarto. Ultimo possesso Torun. 23-20 Tripla di Perka dall’angolo, ed è un quasi evento visto che tira con il 15% dall’arco in Champions. Fallo a rimbalzo di Bucarelli, ... Leggi la notizia su oasport

