Lista finale degli smartphone sui quali WhatsApp non funzionerà più a febbraio 2020: quanti utenti davvero coinvolti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Su quali smartphone WhatsApp non funzionerà più dal 1 febbraio 2020? Mancano poco più di 15 giorni al fatidico appuntamento con l'app di messaggistica che non sarà più supportata, infatti, proprio da alcuni sistemi operativi Android ed iOS. Non è affatto da sottovalutare il clima di terrorismo psicologico che si è venuto a creare intorno alla questione per il quale tutti sembrano potenzialmente coinvolti dal ban forzato. In effetti, la nuova misura avrà un impatto davvero esiguo e gli utenti toccati dalla novità saranno in numero molto ridotto, pure in Italia. Con precisione per chi non funzionerà più WhatsApp per l'universo Android? Innegabile è come la maggiore confusione si riferisca all'OS Android, considerando il gran numero di versioni del sistema operativo e pure i modelli con o a bordo la soluzione Google diversificati per tantissimi produttori. Come già chiarito in un ... Leggi la notizia su optimaitalia

