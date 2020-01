Jack Taylor, Doppio Gioco è la puntata di giovedì 16 gennaio su Giallo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Jack Taylor su Giallo in prima tv la serie tv con Ian Glen Ultimo appuntamento con Jack Taylor in in prima tv assoluta su Giallo canale 38 del digitale terrestre e 167 di Sky. giovedì 16 gennaio in onda la terza e ultima puntata della terza e ultima stagione della serie irlandese con Iain Glein andata in onda in patria tra il 2010 e il 2016 con 9 episodi totali da 90-100 minuti. La serie tv irlandese è tratta dai celebri romanzi polizieschi di Ken Bruen, uno dei più importanti scrittori irlandesi dell’ultimo ventennio, con al centro un ex ufficiale di polizia diventato investigatore privato. 3×03 Doppio Gioco Mentre si sta ancora riprendendo da quanto successo nell’episodio precedente, Jack e Kate si ritrovano a indagare sulla morte di un giovane stagista che lavorava nella divisione irlandese di un’importante società di videogiochi americani. Jack Taylor, la trama Per ... Leggi la notizia su dituttounpop

sinigagl : 'Sono onorato di conoscerla.' 'Ti passerà presto.' [Jack Taylor] - Stasera_in_TV : GIALLO: (22:55) Jack Taylor - Stagione 2 Episodio 2 - La legge del piu' forte (Telefilm) #StaseraInTV 13/01/2020 #SecondaSerata #GialloTv - 5Piccola : RT @proteggimiric: ANTONELLA CHE IMITA TAYLOR, ODDIO STO VOLANDO JACK #gfvip2020 #gfvip -