Israele lancia l’allarme: l’Iran tra un anno potrebbe avere l’atomica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Aman, il direttorato per l’intelligence militare di Israele, lancia l’allarme: l’Iran potrebbe, entro la fine dell’anno, avere abbastanza uranio arricchito per costruire una bomba atomica e tra due anni essere in grado di montarla su missili balistici. La stima dei servizi segreti militari di Tel Aviv afferma, come riportato dal Jerusalem Post, che se Teheran continuerà il proprio programma atomico all’attuale rateo di sviluppo, sarà capace di produrre 1300 chilogrammi di uranio arricchito in bassa percentuale dai quali poter ottenere 25 chilogrammi di uranio altamente arricchito entro la fine del 2020. Una questione di arricchimento Occorre chiarire subito un concetto: l’allarme lanciato dai servizi israeliani parte da una semplice considerazione più che da attività di spionaggio. Il trattato Jcpoa, sul nucleare iraniano, era infatti stato ... Leggi la notizia su it.insideover

