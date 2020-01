Il gatto con gli stivali arriva a teatro a Milano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tra gli eventi a teatro del 2020, “Il gatto con gli stivali”, spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni, andrà in scena domenica 19 gennaio alle ore 16 al teatro Oscar di Milano. L’evento è inserito nel cartellone della rassegna L’Oscar per Tutti, dedicata ai più piccoli. Il gatto con gli stivali: la storia Sul palco la classica fiaba del gatto con gli stivali: nel corso dello spettacolo vengono rievocati tutti i momenti importanti della storia. Il marchese di Carabà mette in scena tutte le formidabili avventure che lo hanno portato al coronamento del suo sogno: sta infatti per sposare la Principessa Fiordaliso grazie anche all’aiuto del suo gatto fidato ereditato dal padre. Nel frattempo una cuoca brontolona cerca in tutti i modi di preparare il pranzo nuziale degno di un re, cosa non facile dal momento che tra le cucine si aggira un gatto affamato e dispettoso che non ... Leggi la notizia su notizie

