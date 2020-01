Il cellulare può causare tumori. La sentenza della Corte d’Appello (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La storia è piuttosto nota. Nel 2017 un dipendente di Telecom Italia, Roberto Romeo, ha chiesto un risarcimento per l’insorgere di un neurinoma del nervo acustico, a suo dire causato dall'utilizzo frequente del telefono, anche 4 o 5 ore al giorno. La sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea aveva dato ragione a Romeo e la sentenza di Appello, giunta nei giorni scorsi, lo ribadisce con forza: «c'è un nesso di causa-effetto tra quel tumore al cervello - benigno ma invalidante - e l'abuso del cellulare». Confermata la condanna nei confronti dell'Inail, che dovrà corrispondere all'uomo una rendita vitalizia da malattia professionale. Una decisione inedita - il primo caso nella storia giudiziaria mondiale ad aver avuto due sentenze di merito consecutive favorevoli per il lavoratore - è destinata a riaprire la discussione ... Leggi la notizia su gqitalia

Secondo i giudici di Torino il cellulare può causare tumori. Cosa dice la scienza? : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) “Esiste una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale (tra uso prolungato del cellulare e lo sviluppo del tumore, ndr) Secondo i criteri probabilistici ‘più probabile che non’“. Con questa frase, riportata da Repubblica, la corte d’appello di Torino ha ratificato il pronunciamento del foro di Ivrea con cui, nel 2017, si era affermato ...

Secondo i giudici di Torino l’uso del cellulare può causare tumori. Cosa dice la scienza? : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) “Esiste una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale (tra uso prolungato del cellulare e lo sviluppo del tumore, ndr) Secondo i criteri probabilistici ‘più probabile che non’“. Con questa frase, riportata da Repubblica, la corte d’appello di Torino ha ratificato il pronunciamento del foro di Ivrea con cui, nel 2017, si era affermato ...

