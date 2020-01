Grey's Anatomy: Justin Chambers (Alex Karev) svela cosa farà dopo aver lasciato la serie (Di mercoledì 15 gennaio 2020) dopo l'annuncio dell'addio a Grey's Anatomy, l'interprete di Alex Karev, Justin Chambers, parla dei suoi progetti futuri, lavorativi e non. Justin Chambers, Alex Karev in Grey's Anatomy, svela i suoi progetti futuri dopo aver lasciato la longeva serie tv che da anni appassiona gli spettatori sia per il plot medico che per l'attenzione alla vita sentimentale dei personaggi. Justin Chambers ha deciso di dire addio a Grey's Anatomy dopo 15 anni di onorato servizio e ha svelato a Page Six di sentirsi eccitato all'idea di scoprire cosa gli riserva il futuro: "Al momento voglio godermi la vita, la famiglia, l'amore e l'amicizia. Ma devo ammetter che il cast e i fan di Grey's Anatomy mi mancheranno. Lasciare lo show è ... Leggi la notizia su movieplayer

