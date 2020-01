Fortnite si prepara a ricevere una skin a tema Ninja (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fortnite si sta preparando a ricevere una speciale skin a tema Ninja, uno degli streamer più famosi al mondo. Sarà disponibile in diversi varianti nel negozio del gioco, tuttavia al momento non sappiamo quanto verrà a costare.Ninja non è la prima celebrità ad essere inserita in Fortnite, in passato Epic Games ha infatti collaborato con Marshmello e Major Lazer, inserendoli nel gioco."Combatti. Costruisci. Crea. Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito e in continua evoluzione in cui tu e i tuoi amici combattete per rimanere gli ultimi sopravvissuti o collaborate per dare vita al mondo di Fortnite dei vostri sogni. Gioca GRATIS a Fortnite nelle modalità Battaglia reale e Creativa. Scaricalo subito e inizia a giocare. Il download ti consente di acquistare la campagna co-op PvE Salva il mondo durante il periodo di accesso anticipato." - recita la descrizione del gioco.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

