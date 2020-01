Flavio Montrucchio vola a 580.000 telespettatori con la seconda puntata di “Primo appuntamento” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prosegue il successo di “Primo appuntamento“, il programma in onda su Real Time condotto da Flavio Montrucchio. La seconda puntata, della ormai terza edizione del target, è andata in onda ieri sera e ha ottenuto oltre 580.000 spettatori. Tutto merito del bravissimo conduttore che ha debuttato come cupido proprio il 3 gennaio 2020. Su Real Time è di casa Prosegue il successo di Flavio Montrucchio su Real Time con il suo doppio impegno sulla rete firmata Discovery. Infatti, dal 3 gennaio 2020 conduce anche “Bake Off Italia – All Stars Battle”, che vede sfidarsi i concorrenti migliori delle passate edizioni di “Bake Off – Dolci in forno”. Il successo di “Primo Appuntamento” Il conduttore dopo il debutto inaspettatamente fortunato di martedì scorso, porta a casa un altro nuovo e più che positivo consenso e ... Leggi la notizia su velvetgossip

