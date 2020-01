Filippine, le città sommerse dalle ceneri del vulcano Taal (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Manila, 15 gen. (askanews) – Intere città sommerse dalle ceneri del vulcano Taal. Nelle Filippine dopo l’intensificarsi delle attività eruttive del vulcano la popolazione vive in una sitazione surreale. Migliaia gli sfollati dall’isola di Luzonvicino. Leggi la notizia su notizie

francmolica : ??Filippine, la città è ricoperta di cenere del vulcano Taal - escxpewithmiks : RT @oceanlouiss: Qualcuno deve dirlo. Quello che sta succedendo in Filippine è assurdo, il fumo del vulcano non smette di arieggiare e tutt… - lifwbegins : RT @oceanlouiss: Qualcuno deve dirlo. Quello che sta succedendo in Filippine è assurdo, il fumo del vulcano non smette di arieggiare e tutt… -