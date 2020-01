Fiamme Gialle in sede Ama: raccolti documenti vicenda bilanci non approvati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Militari della Guardia di Finanza si sono recati questa mattina nella sede di Ama di via Calderon De La Barca dove hanno acquisito, su delega della Procura di Roma, alcuni documenti relativi ai bilanci 2017 e 2018 della municipalizzata dei rifiuti che l’azienda ancora non ha approvato nonostante i termini siano abbondantemente scaduti. I magistrati inquirenti capitolini hanno due fascicoli aperti sulla vicenda dei conti non approvati, in particolare quello del 2017. C’e’ una prima indagine che vede iscritte 4 persone per il reato tentata concussione ai danni dell’ex capo dipartimento Ambiente di Roma Capitale, Rosalba Matassa, tra cui l’assessore al bilancio, Gianni Lemmetti, e il direttore generale, Franco Giampaoletti. Su questa indagine la Procura aveva chiesto l’archiviazione ma il Gip del Tribunale l’ha respinta disponendo ... Leggi la notizia su romadailynews

