“Eranet Geothermica”, ultima chiamata: proposte complete entro il 31 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Scade il prossimo 31 gennaio il termine per inviare le proposte complete in risposta al secondo bando congiunto lanciato dall’Eranet Geothermica. Il progetto, a cui partecipa anche l’Italia attraverso il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), mira ad accelerare la diffusione dell’energia geotermica attraverso la messa in comune dei fondi nazionali e comunitari per la ricerca e l’innovazione, una maggiore attenzione al miglioramento dei “business cases” per l’energia geotermica e la creazione di una duratura collaborazione strategica tra gli “owners e i managers” nazionali dei programmi di ricerca e innovazione, appartenenti al Consorzio di Geothermica. In particolare, l’obiettivo del secondo bando è quello di accelerare lo sviluppo dell’energia geotermica a livello globale, ... Leggi la notizia su ildenaro

