CorSport: Napoli-Perugia, 45 minuti di straordinaria follia tra arbitro e Var (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Quarantacinque minuti di straordinaria follia”. È così che Antonio Giordano definisce, sul Corriere dello Sport, il tempo dei rigori concessi e negati in Napoli-Perugia. L’arbitro e il Var hanno trasformato il San Paolo “in un teatro dell’assurdo”, “scovando rigori sfuggiti e perdendosene altri persino con il sostegno della tecnologia”. Per il resto, il pomeriggio di ieri è stato caratterizzato da “tracce di calcio”. In uno stadio vuoto in cui ognuna delle due squadre portava con sé preoccupazioni diverse. “Massimi non s’accorge quasi di niente e Serra e Fiorito fanno del loro peggio, lasciando che Nzita calpesti Lozano, che Gyomber trascini a sé un metro e novanta di Llorente”. Sulla partita in sé, Giordano scrive: “Il calcio ‘pensante’ che Gattuso insegue rimane un’intenzione che il Napoli vagheggia per un po’”. La distanza tra le due squadre è tanta e a fare il resto ci pensano “le ... Leggi la notizia su ilnapolista

