Blake Lively irriconoscibile con i capelli corti e senza trucco: il nuovo look è impressionante (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Blake Lively ha cambiato look in modo drastico e lo ha rivelato sui social. Non solo si è mostrata completamente senza trucco, ha anche messo in mostra il nuovo taglio di capelli cortissimo e con la frangia. Leggi la notizia su fanpage

