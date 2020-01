“A 18 anni si potrà votare per il Senato e a 25 essere eletti a Palazzo Madama”. Commissione approva proposta, verso voto su ddl in Aula (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La data minima per eleggere i Senatori da 25 a 18 anni, quella per essere eletti a Palazzo Madama da 40 a 25. E’ quanto prevede l’emendamento alla riforma costituzionale approvato dalla commissione Affari Costituzionali del Senato a prima firma di Dario Parrini (Pd). “Si tratta di una riforma epocale”, ha dichiarato il Senatore dem. “Si supera la paradossale e ormai anacronistica esistenza di un ramo del Parlamento dotato degli stessi poteri dell’altro ma non eletto a suffragio universale. Il provvedimento andrà al più presto in aula. Poco fa la Commissione ha approvato la riforma costituzionale che, con un emendamento a mia firma, parifica a quello della Camera non solo l’elettorato attivo ma anche quello passivo del Senato”. Su Twitter ha festeggiato il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà: “Rispettiamo gli impegni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Caffè espresso al volo, (quasi) preparato da solo al bar di Fontevivo, e ora direzione San Secondo (Parma). Meno 18… - FratellidItaIia : ?? Negli ultimi anni sono sparite più di tre milioni di #PartiteIva. Prima mandiamo a casa questo Governo nemico di… - mauriziofabi99 : RT @AdryWebber: Prima o poi morirete tutti, entreremo nelle vs case vi uccideremo e mangeremo i vs cadaveri» Jebali espulso, su un volo per… -