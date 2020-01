5 trucchi di Google Maps per iPhone che forse non conoscevi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Foto: Google) Come per molti software, anche Google Maps viene sfruttato soltanto in una minima parte delle proprie potenzialità. Quali sono le funzioni e i trucchi più interessanti da imparare subito nella versione per iPhone? Ne abbiamo scelte cinque significativi. Promemoria partenza viaggio È possibile programmare un promemoria per la partenza di un viaggio imminente, una valida mano per i più sbadati e per i ritardatari. La procedura è molto semplice: – cerca una destinazione; – fai tap sul cerchio blu in basso a destra; – scegli la modalità di viaggio (auto, autobus, bici, corsa o pedone); – tocca in alto sui tre puntini dei menu e scegli Imposta un promemoria per la partenza; – imposta ora di partenza e arrivo. Orari di partenza dei mezzi pubblici Si può facilmente organizzare un trasferimento su mezzi pubblici dall’app Google Maps ... Leggi la notizia su wired

trucchi Google Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : trucchi Google