Xbox Series X sfida PS5 all’E3 2020: Microsoft non imita Sony (Di martedì 14 gennaio 2020) Xbox Series X e PlayStation 5 sono i nomi scelti da Microsoft e Sony per le loro console next-gen. E, più in generale, per la loro visione futura del gaming casalingo. Due macchine da gioco che, come le attuali PS4 e Xbox One, sono destinate a scontrarsi sul mercato a partire dalle festività natalizie di quest'anno, sfidandosi a muso duro a colpi di caratteristiche tecniche, prezzo, servizi e naturalmente videogiochi in esclusiva. E se di recente abbiamo potuto ammirare il design del device americano e il logo di quello giapponese, si attendono ancora i reveal ufficiali da parte dei due colossi, che dovranno mettere sul piatto tutta la verità. Quel che è certo, è che il territorio del primo confronto non sarà l'E3 2020 di Los Angeles. Dopo i rumor a rincorrersi in rete negli ultimi giorni, Sony ha infatti confermato che anche per quest'anno non parteciperà alla kermesse, volendosi ... Leggi la notizia su optimaitalia

