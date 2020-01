Super Smash Bros. Ultimate sta per accogliere Dante di Devil May Cry? (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella giornata di oggi Nintendo ha annunciato che giovedì prossimo si terrà una diretta streaming dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, in cui il director annuncerà un nuovo personaggio giocabile.Pochi giorni fa, il doppiatore di V in Devil May Cry V, Brian Hanford, attraverso un podcast AMA del canale YouTube JoJo Wifi, potrebbe aver svelato che il prossimo personaggio in arrivo sia proprio Dante. Dopo aver discusso dei suoi combattenti preferiti in Super Smash Bros., al doppiatore è stato chiesto se fosse a conoscenza delle voci crescenti riguardo all'arrivo di Dante all'interno del picchiaduro di Nintendo.Mentre ha espresso una leggera amarezza per il fatto di non poter far parte di Super Smash Bros. Ultimate con un personaggio nuovo di zecca, ha suggerito che Dante sarà il prossimo ad arrivare su Super Smash Bros. Ultimate. Hanford sottolinea che non solo Dante entrerà nel ... Leggi la notizia su eurogamer

