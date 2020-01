Skies of Arcadia sta per tornare? Uno degli sviluppatori del celebre RPG per Dreamcast vorrebbe realizzare un sequel (Di martedì 14 gennaio 2020) A vent'anni dal suo lancio su Dreamcast, Skies of Arcadia potrebbe tornare?Skies of Arcadia è stato lanciato nel lontano 2000 - un gioco di ruolo a turni pubblicato da Sega per il vecchio e amato Dreamcast e successivamente per GameCube. Mentre un sequel per il gioco era in programma nel 2003, non è mai stato realizzato e i piani per un nuovo titolo della serie sono stati infine sospesi a tempo indeterminato.Ora uno degli sviluppatori originali dello studio Overworks ha lasciato aperto uno spiraglio per un possibile ritorno.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

