Simona Ventura si sposa? La conduttrice svela finalmente la verità (Di martedì 14 gennaio 2020) Simona Ventura ha ribadito al settimanale Chi la sua intenzione di sposare il compagno Giovanni Terzi, noto giornalista e scrittore: Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare. Nel corso dell’intervista, sul numero in uscita domani, la conduttrice ha anche detto la sua, senza peli sulla lingua, su alcuni programmi televisivi e colleghi. Per niente lusinghiero il suo parere su X Factor, programma a lei molto vicino, di cui è stata giudice per anni: Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di ... Leggi la notizia su trendit

