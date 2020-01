Oscar 2020, tutte le nomination: trionfo di candidature per Joker, Scorsese, Tarantino e 1917 (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono state annunciate le candidature alle 92esima Notte degli Oscar, che si svolgerà nella notte tra il 9 e il 10 febbraio a Los Angeles, presso il Dolby Theatre. Anche quest’anno non è prevista la presenza di un conduttore. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa anche in Italia, su Sky Cinema. Sono state rese ufficiali il 13 gennaio le nomination alla 92a edizione degli Oscar, che premieranno i migliori film usciti nel 2019. Le candidature agli Academy Awards, i più importanti premi cinematografici di Hollywood, sono state annunciate da John Cho e Issa Rae. La cerimonia si terrà il 9 febbraio, a partire dalle 2 di notte ora italiana. Nel nostro Paese, sarà visibile come sempre su Sky Cinema, dove sarà trasmessa in diretta televisiva l’intera premiazione che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. Anche quest’anno, come nel 2019, non è prevista la presenza ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

