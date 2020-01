Occhetto a TPI: “La svolta di Zingaretti? Bene, ma la sinistra deve ripartire da un sovranismo sovranazionale” (Di martedì 14 gennaio 2020) “La svolta di Zingaretti? Un congresso non basta”: intervista a Occhetto Trent’anni dopo la svolta di Achille Occhetto, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha annunciato una nuova svolta per la sinistra italiana: dopo le elezioni regionali del 26 gennaio, Zingaretti vuole iniziare a lavorare a un “partito nuovo e aperto”. “Dobbiamo rivolgerci alle persone, aprirci alla società e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane”, ha sottolineato il leader dem intervistato da Massimo Giannini su Repubblica lo scorso 10 gennaio. TPI ha parlato di questa annunciata nuova svolta della sinistra e del Pd con il promotore della svolta del 1989, l’allora segretario del Partito comunista italiano, Achille Occhetto. Che idea si è fatto di questo annuncio di Zingaretti? È un passo avanti, perché parte dal riconoscimento della necessità ... Leggi la notizia su tpi

