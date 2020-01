«No Time To Die», avrà la colonna sonora di Hans Zimmer e di la voce di Billie Eilish (Di martedì 14 gennaio 2020) Che tipo di colonna sonora avrà No Time to die, il film di Bond numero 25? Un'idea ora possiamo farcela, appresa la notizia che a occuparsene sarà Hans Zimmer, premio Oscar per le musiche de Il Re Leone e Golden Globe per quelle de Il Gladiatore, autore di praticamente tutte le colonne sonore dei film di Christopher Nolan, ma anche per quelle, di tutt'altra atmosfera dei vari Madagascar e Kung Fu Panda. Nominato 10 volte per un Oscar e 14 per un Golden Globe, nel 2020 firmerà anche le musiche di altri 3 titoli super attesi (Dune, Top Gun: Maverick, Wonder Woman 1984), servendoci sostanzialmente un poker d'assi (ed emozioni). Il compositore tedesco non si limita ad accompagnare racconti di fiction, molti si sono infatti commossi ascoltando la sua musica impiegata a commento di due delle serie di documentari naturalistici più amate: Planet Earth (II) e ... Leggi la notizia su gqitalia

