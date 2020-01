Napoli, Gennaro Gattuso sbotta in conferenza: “Non pensiamo ai giochini” (Di martedì 14 gennaio 2020) Gennaro Gattuso non le manda a dire e subito dopo la vittoria per 2-0 sul Perugia fa una precisazione in conferenza stampa. “Prima di fare domande, volevo dire due cose altrimenti inizio a rispondere solo sì o no. I giochini non mi piacciono. L’altro giorno ho detto che abbiamo toccato il fondo, abbiamo, non che Ancelotti ha toccato il fondo. Non l’ho tirato in ballo, Ancelotti per me è un padre calcistico. Ho detto che abbiamo cambiate metodologie, giochiamo diversamente, non ho offeso Ancelotti e voi scrivete che ho massacrato Ancelotti altrimenti anche io vi mancherò di rispetto. Ci vuole correttezza, non offendo e non do colpe agli altri. Non facciamo gli amici degli amici, Carlo ha i suoi amici, ma ce li ho anche io, non facciamo cose per creare malumore, pensiamo al bene del Napoli e non ai giochini”. Tra i vari argomenti, il mister ha parlato anche degli ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

